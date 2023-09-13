ضبط وردم 3 ابار مخالفة وحجز حفارة مخالفة

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية لدى وحدة الرقابة الداخلية رصدت حفارة تقوم بأعمال حفر مخالف في الرمثا داخل احد المنازل حيث تم التنسيق مع مديرية الامن العام من خلال المنسق الأمني لدى سلطة المياه وكوادر مديرية الاحواض ومداهمة الموقع اول امس الاثنين وضبط الحفارة المخالفة اثناء قيامها بحفر بئر مخالف الحفر وضبط سرقة كهرباء من احد الخطوط المجاورة للموقع حيث تم التنسيق مع شركة الكهرباء بالخصوص .

وبالتفاصيل بينت سلطة المياه ان احدى الاشخاص قاموا بتصنيع حفارة مخالفة بالتعاون مع اشخاص فنيين وتم تجهيز موقع الحفر والبدء بحفر البئر المخالف لاعماق اكثر من 50 متر حيث تم إزالة كافة الأدوات والمباشرة بردم البئر المخالف وعمل المضبوطات الخاصة بالواقعة وحجز الحفارة والأدوات المضبوطة.

من ناحية أخرى ضبطت الكوادر الفنية في مديرية الاحواض بئر مخالف في منطقة حوض الجيزة جنوب عمان يقوم بضخ المياه لتزويد مزارع ، وكذلك تم ضبط بئر مخالف اخر في حوض الكرك منطقة الحسا يزود مزارع حيث تم ردم الابار المخالفة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .

واكدت سلطة المياه على ان حملتها التي مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة مستمرة وبكل قوة ودعم وتعاون من كافة الاجهزة الرسمية داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الاسراع بالابلاغ عن اي شبهة حول ذلك