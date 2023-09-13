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السير: التزام واضح من السائقين بقواعد المرور

منذ ساعة واحدة
السير: التزام واضح من السائقين بقواعد المرور

وطنا اليوم:قال مندوب إدارة السير الملازم الأول محمد الدروبي، إن إدارة السير لمست التزاما واضحا من قبل السائقين في المملكة بقواعد المرور، بعد يوم من تطبيق قانون السير الجديد.
وأوضح الدروبي، في التقرير المروري اليوم الأربعاء، أن التزام السائقين بالأمس، انعكس على الحركة المرورية في عدد من المناطق المملكة، مؤكدا أن إدارة السير تعول كثيرا على وعي السائقين.
ودخل قانون السير المعدل، حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، بعد مرور 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
وتضمن القانون، تغليظ المخالفات المرورية على العديد من المخالفات، أبرزها المخالفات الخطرة


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