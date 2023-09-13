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الأمن العام: الفيديو قديم والمخالفات تم التلاعب بها بالشطب والتغيير

منذ 5 ساعات
الأمن العام: الفيديو قديم والمخالفات تم التلاعب بها بالشطب والتغيير

 

وطنا اليوم –   بينت مديرية الأمن العام أن ما تم تداوله حول شخص يخلع ملابسه إثر تحرير مخالفة بحقه هو غير صحيح وأنه هذا الفيديو قديم ويعود لشخص يعاني من مشاكل نفسية تم إيداعه للجهات المختصة قبل حوالي اسبوع.

كما أوضحت أن عدد من المخالفات التي تم تداولها صورها اليوم كذلك غير صحيح، وتم التلاعب بها بالشطب والتغيير، ومنها صورة لمخالفة “استعمال المركبات الخصوصية من غير المصرح بها دون أجر”.

وبينت أن مخالفة أخرى تم المبالغة بقيمتها والادعاء بأكبر من قيمتها الحقيقية من خلال حديث سائق مخالف على أحد الإذاعات، والذي تم مخالفته عن مخالفة المسير بعكس اتجاه السير والتي تبلغ قيمة عقوبتها 50 ديناراً وليس 250 كما ادعى.

وأهابت مديرية الأمن العام بالجميع تحري الدقة فيما يتم نقله أو تداوله، مؤكدة على حالة الوعي والالتزام التي لوحظت اليوم في شوارع المملكة، وهو الأمر الذي نسعى للوصول إليه تجنباً لوقوع الحوادث المؤسفة ، وما ينجم عنها من إصابات ووفيات وخسائر في الممتلكات.

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