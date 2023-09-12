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إعصار حزن يضرب مصر.. وفاة العشرات من قرية واحدة في كارثة ليبيا

منذ ساعة واحدة
إعصار حزن يضرب مصر.. وفاة العشرات من قرية واحدة في كارثة ليبيا

وطنا اليوم:حالة من الحزن والأسى انتابت أهالي قرية الشريف التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عقب سماع نبأ وفاة عدد من الشباب من أبناء القرية في كارثة إعصار دانيال الذي اجتاح مدينة درنة الليبية
وقال الدكتور رامي حسن الضيع أحد أبناء القرية، أن أهالي الشريف التابعة لمركز ببا، استيقظوا صباح اليوم على خبر وفاة وفقد العشرات من شباب القرية الذين يعملون في ليبيا، وتحديدًا مدينة درنة التي شهدت حادث إعصار دانيال الذي خلف مئات الضحايا.
واتشحت نساء القرية بالملابس السوداء وبدأت أصوات القرآن الكريم تخرج من كل منزل وما من بيت إلا تعمه حالة من الحزن الشديد.
وتداول الأهالي على صفحات التواصل الاجتماعي كشوفات بها أسماء الضحايا من أبناء القرية والتي تضم أسماء أشقاء وأبناء عمومة
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع على مدار الساعة آثار إعصار دانيال الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين.
وقالت الخارجية المصرية إنه تم فتح خط ساخن للتواصل بين الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في بني غازي والتي تقوم بالتنسيق مع الجانب الليبي للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة وجهود البحث والإنقاذ، وكذلك الحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية، في ضوء انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها.
وتابعت: “إذ تأسف وزارة الخارجية لهذا المصاب الأليم، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ”.
وأعلنت إدارة أمن السواحل في مدينة طبرق الليبية وصول 145 جثمانا للمصريين الذين لقوا مصرعهم شرق الأراضي الليبية، جراء العاصفة دانيال التي ضربت عدة مدن أمس الاثنين.
وأوضحت إدارة أمن السواحل في مدينة طبرق، أن الجثامين سيتم تغسيلهم وتكفينهم وإنهاء إجراءاتهم، تمهيدًا لإرسالهم للأراضي المصرية، ليجري دفنهم من قبل ذويهم، وذلك حسب وسائل إعلام محلية ليبية.


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