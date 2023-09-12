بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

رابط إلكتروني لتدقيق بيانات متقدمين على وظائف بالفئة الثالثة

منذ ساعة واحدة
رابط إلكتروني لتدقيق بيانات متقدمين على وظائف بالفئة الثالثة

وطنا اليوم:أعلن ديوان الخدمة المدنية، عن نشر رابط على موقعه الإلكتروني، لتدقيق بيانات متقدمين على وظائف الفئة الثالثة في سلطة وادي الأردن، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ووزارة الاستثمار، اعتبارا من اليوم وحتى 14 من الشهر الحالي.
وأوضح الديوان في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه نشر الرابط الإلكتروني لغايات إطلاع المتقدمين لهذه الوظائف على مجموع نقاطهم التنافسية، وواقع حال طلباتهم من حيث الاعتماد، أو إرسال ملاحظاتهم إن وجدت، مشيرا إلى أنه لا يمكن إضافة وثائق جديدة للطلب أو التقدم بالملاحظات ورقيا، بعد انتهاء المدة المحددة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:42

الملك المغربي يتفقد أضرار الزلزال بمراكش ويتبرع بالدم

20:33

رئيس مجلس النواب يعلن فتح تحقيق رسمي لعزل بايدن

20:27

بعد المصاب الجلل في ليبيا .. الأرصاد الدولية: ظاهرة الفيضانات بحاجة لإنذار مبكر

20:19

هل تغير تركيا قواعد اللعبة الخطرة ازاء روسيا والغرب؟

20:08

إعصار حزن يضرب مصر.. وفاة العشرات من قرية واحدة في كارثة ليبيا

19:58

بوتين يكشف تطوير سلاح جديد..يضمن أمن أي بلد

19:44

تحذير مهم للأردنيين من العاصفة دانيال

19:37

الدخل السياحي 3.6 مليار خلال الـ8 أشهر الأولى من 2023

19:32

الأمن يخاطب ديوان التفسير لتوضيح بند بقانون السير

19:27

الأمين العام لإرادة يرعى تكريم الناجحين بحرثا بحضور النعيمي وعبيدات وقبيلات والطيطي .. فيديو وصور

19:20

الملكة رانيا تدعو إلى أنسنة صناعة القرار في القيادة

19:14

الرواشدة: يمكن إنقاذ الصحافة التقليدية بتحولها إلى مواقع تفاعلية متعددة الوسائط

وفيات
عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023وفيات الاثنين 11-9-2023وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبية