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الأمين العام لإرادة يرعى تكريم الناجحين بحرثا بحضور النعيمي وعبيدات وقبيلات والطيطي .. فيديو وصور

منذ ساعتين
الأمين العام لإرادة يرعى تكريم الناجحين بحرثا بحضور النعيمي وعبيدات وقبيلات والطيطي .. فيديو وصور

وطنا اليوم:رعى أمين عام حزب إرادة نضال البطاينة حفل تكريم الناجحين في امتحان التوجيهي من أبناء بلدة حرثا في لواء بني كنانة/ بمحافظة اربد، بتنظيم من نادي حرثا الرياضي، بحضور أعضاء الحزب وزير التربية والتعليم الأسبق د. تيسير النعيمي والنائب يحيى عبيدات عضو المجلس الوطني في الحزب وامين عام وزارة التربية والتعليم السابق د. نجوى القبيلات الأمين العام المساعد للمدرسة الحزبية والنائب السابق محمود الطيطي.
ووجه الأمين العام نضال البطاينة التحية للمعلمين ووصفهم بأنهم “كبار البلد” شاكرا ما قدموه من جهد أثمر في نجاح هذه الثلة من المتميزين، ووجه نصائحه وارشاده للطلبة الناجحين مؤكدا اننا نعيش في عصر الثورة الرقمية التي ستلغي الحاجة لوظائف كثيرة مستقبلا وستخلق فرصا جديدة كذلك .
ودعا الطلبة الى استشراف المستقبل في التخصصات التي سيختارونها فهناك تخصصات ستولد في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر وغيرها مشددا أهمية التوجه الى الجانب المهني وليس الأكاديمي لأنه أحد عوامل ازدياد معدلات البطالة في بلدنا.

وألقى الوزير الأسبق النعيمي كلمة في الحفل محفزا الطلبة ومباركا لهم نجاحهم مؤكدا ان النجاح حصاد ومحطة ومسيرة لا تنتهي ونقطة انطلاق، للحياة العملية ونباء الوطن.

وقال النائب يحيى عبيدات ان هذه الاحتفالية جاءت لتبرهن على ان حزب إرادة ينفذ ما رسم وخطط له من أفكار ومبادئ لتكريس الحياة الحزبية والنهوض بالوطن.

بدروها وجهت الدكتورة القبيلات رسالة الى الطلبة قالت فيها ها أنتم على بعد أيام من دخول الجامعات واختيار التخصص المناسب، فكونوا دائما أصحاب إرادة في الاختيار الذي يتناسب مع رغباتكم، وليبقى سيد الموقف ما تحلمون به وتفتح لكم آفاق المستقبل.
وعبر رئيس نادي حرثا الرياضي احمد محمد عبيدات عن شكره لحزب إرادة على حضور ورعاية تكريم طلبة التوجيهي والتي تعبر عن الإمتداد الشعبي للحزب.
واشتمل الحفل على فقرات فنية متنوعة احتفالا بالمتفوقين بامتحان التوجيهي.
وفي نهاية الحفل سلم البطاينة ومرافقيه الهدايا التكريمية للناجحين في التوجيهي.
وحضر حفل التكريم عضو المجلس المركزي محمود الطيطي ورئيس مجلس فرع حزب إرادة في محافظة اربد صهيب بني يونس ورئيس مجلس فرع العقبة محمد سطوحي ونخبة من أعضاء حزب إرادة.

 

 


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