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أردني يتلقى أول مخالفة وفق قانون السير الجديد

منذ ساعتين
أردني يتلقى أول مخالفة وفق قانون السير الجديد

وطنا اليوم:أول مخالفة سير على الإطلاق بعد دخول القانون الجديد في الأردن حيز التنفيذ حررها ظهر الثلاثاء شرطي مرور بحق أحد المواطنين في منطقة البادية الجنوبية.
وتم نشر وثيقة المخالفة الأولى وتداولها على نطاق واسع وسط مخاوف عامة من المواطنين من كلفة المخالفات المرورية.
وتدلل المخالفة على ارتكاب معاكسة السير.
وقالت تقارير محلية ان المواطن إعتاد على العبور عكس الإتجاه في شارع قريب ن منزله فحررت له المخالفة وقيمتها قد تصل إلى 250 دينارا
وتعبر قيادة المركبة عكس اتجاه السير بشارع مفصول بجزيرة وسطية، مخالفة خطيرة جداً وتعرض حياة السائق والآخرين لخطر محقق يصل حد الوفاة.
وبحسب قانون السير المعدل لسنة 2023، يعاقب مرتكب مخالفة قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات، بحجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 30 يوما، وبالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين


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