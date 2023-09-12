الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في ليبيا جراء الفيضانات

وطنا اليوم:قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، إنها تتابع من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وسفارة الأردن في تونس، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في دولة ليبيا الشقيقة، جراء الفيضانات الأخيرة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في دولة ليبيا الشقيقة، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية.

ودعت الوزارة الأردنيين هناك، إلى الاتصال لطلب المساعدة على مدار الساعة على الأرقام التالية:

– وحدة مركز العمليات في الوزارة 00962795497777

– سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس 0021650866660

ربت شرق ليبيا بعد ظهر الأحد

وأعلنت وزارة الداخلية الليبية ارتفاع عدد ضحايا الفيضان الذي ضرب مدينة درنة، ليتجاوز 5200 شخصا.

ووثق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في ليبيا وجود 10 آلاف مفقود، حتى الثلاثاء، وحذر أن ترتفع حصيلة القتلى نتيجة الفيضانات.

وضربت العاصفة “دانيال” شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، خصوصا بلدات الجبل الأخضر الساحلية (شمال شرق) إلى جانب بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر للتجول وإغلاق المدارس.

ووصف خبراء العاصفة دانيال التي ضربت أيضا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة حيث أسفرت عن سقوط 27 قتيلا على الأقل بأنها “شديدة للغاية من حيث كميّة المياه التي تساقطت خلال 24 ساعة