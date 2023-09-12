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المركزي: استقبال حوالات خارجية على محافظ إلكترونية بالشراكة مع محلات الصرافة

منذ 16 ثانية
المركزي: استقبال حوالات خارجية على محافظ إلكترونية بالشراكة مع محلات الصرافة

وطنا اليوم:قال البنك المركزي، الثلاثاء، إن شركات الصرافة يمكنها إصدار بطاقات مدفوعة مسبقا بالشراكة مع مقدمي خدمة المحافظ الإلكترونية الموجودة في الأردن، من خلال السماح لهم بتقديم منتج العلامة التجارية المشتركة (Co-Branding).
وأضاف البنك المركزي، أن الحوالات الخارجية يمكن استقبالها عبر المحافظ الإلكترونية بالشراكة مع محلات الصرافة من خلال هذه الخدمة.
وأشار إلى أن البطاقة التي تصدرها محلات الصرافة يجب أن تحمل شعار شركة المحفظة الإلكترونية ومحل الصرافة معًا، مبينا أن محل الصرافة يمكنه التشارك في الأرباح مع مقدم خدمة المحفظة الإلكترونية لقاء استخدام البطاقة أو المحفظة الإلكترونية في تنفيذ عمليات الدفع أو التحويل.
وأوضح رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبد السلام السعودي،، أنه يمكن استخدام بطاقات الدفع المسبق في عمليات الشراء وتسديد الفواتير.
وأشار السعودي إلى أنه يمكن تعبئتها من خلال المحطة الإلكترونية وخدمة إي فواتيركم ومحلات الصرافة.


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