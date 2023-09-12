المحكمة الإدارية تنتصر للمدارس الخاصّة في قرار مؤقت

وطنا اليوم:قرّرت المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء وقفاً مؤقتاً لإجراءٍ رسمي بتحصيل 3 دنانير عن كل طالب في المدارس الخاصّة لمنفعة نقابة أطباء الأسنان، على أرضية “توافر شروط” الطعن في القرار وطلبت من المتخاصمين تقديم كفالة مالية 2000 دينار.

وعلى ضوء هذا القرار الصادر بمسار تقاضٍ سريع، رجّح عضو لجنة تجمع المدارس الخاصة الدكتور محمد أبو عمارة أن تسمح وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة بـ”استكمال إجراءات ترخيصها دون دفع 3 دنانير لنقابة أطباء الأسنان”.

بحث الإجراءات

وتوقع أبو عمارة ترخيص “باصات المدارس التي تنقل نحو نصف مليون طالب دون ترخيص (الآن) بسبب تعليق ترخيص مدارسهم”، مشيدا “بسرعة إجراءات التقاضي لحل الأزمة”.

في المقابل، قال عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، د.أحمد الطراونة، إن “النقابة لم تتلق حتى اللحظة قرار المحكمة”، لافتاً إلى أن “مجلس النقابة سيجتمع لبحث أي إجراءات لاحقة في هذا الملف”.