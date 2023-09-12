الأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطة

البقاء لله تعالى وحده : ” يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي ”

و الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون

وطنا اليوم:الأسواق الحرة الأردنية تنعي والد الزميل اكرم السلايطه وعم الزميل معاذ السلايطه

الحاج المرحوم بأذن الله محمد مطلق السلايطه

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الأداره والرئيس التنفيذي لشركة الأسواق الحره الأردنية و باسم كافة العاملين في الشركة من زميلهم اكرم السلايطه بأصدق التعازي والمواساه بوفاة والده وزميلهم معاذ السلابطه بوفاة عمه

داعين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء

إنا لله وأنا اليه لراجعون