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رغم منعها في مصر وتحديها نقابة الفنانين الاردنيين وتوعدها بمحاسبة اي اردني اساء لها…. منح موافقة لمطربة لبنانية بالغناء في الاردن

منذ ساعة واحدة
رغم منعها في مصر وتحديها نقابة الفنانين الاردنيين وتوعدها بمحاسبة اي اردني اساء لها…. منح موافقة لمطربة لبنانية بالغناء في الاردن

 

وطنا اليوم – رغم قرار رسمي بمنعها من الغناء داخل الأردن نشرت الفنانة اللبنانية سارة زكريا عبر خاصية “الستوري” على صفحتها في انستغرام مقطع فيديو مساء الأحد تدعو فيه محبيها للتجمع في الحفل القادم لها بالأردن والمقرر بتاريخ 14 أيلول.

ومالبثت ان عدلت نقابة الفنانين الأردنيين عن قرارها السابق بمنع المطربة سارة الزكريا من إقامة الحفلات في الأردن.

ووفق وثيقة، منحت النقابة تصريح ممارسة مهنة لإقامة حفل للمطربة سارة زكريا في أحد مطاعم عمان.

وصرحت سارة انها ستقاضي كل من اساء لها في الاردن .
 

في الوقت الذي تقرر الاردن السماح للفنانة سارة  بالغناء ، قررت نقابة المهن الموسيقية المصرية منع تصاريح الغناء الخاصة بالمطربة اللبنانية سارة زكريا في مصر، بسبب سلوكها المخالف خلال حفل الساحل الشمالي واستخدامها ألفاظ خارجة، اعتبرتها النقابة تخالف القيم المصرية والعربية والأخلاقيات العامة.


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