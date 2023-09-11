مهيدات: سوء التخزين سبب تسوس 5500 طن من الأرز

وطنا اليوم:بدأت الجهات المعنية بنقل مادة أرز غير الصالحة للاستهلاك البشري ضبطت قبل أيام إلى موقع الإتلاف وكمية تزيد عن 5500 طن، وفقا للمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات.

وقال مهيدات، إنّه يوجد فاحص في أرض المستودعات حتى يتم متابعة كل طن ينقل لموقع الإتلاف ويتم التأكيد على فحصه.

وأكّد أن السبب الرئيسي في إتلاف مادة الأرز هو “سوء تخزين”؛ قائلا: “هو امر تم البت فيه وهو سوء تخزين لا أكثر لأن هذه المادة تم فحصها عند دخولها إلى الأراضي الأردنية”، حيث إنّ السلبية الموجودة فيها هي درجة عالية من التسوس ووجود “ديدان ويرقات”، معتبرا أنه ينشأ نتيجة ارتفاع في درجات الحرارة وأيضا نتيجة وجود رطوبة،

وأشار إلى أن ضبط مادة الأرز وفقا لأحكام قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015، وذلك اعتماداً على نتائج التقرير المخبري الصادر عن مختبرات المؤسسة والتي تؤكد وجود مخالفات حرجة تتطلب إجراءات مشددة.

وبين، أن كميات الأرز دخلت إلى المستودعات التي تتبع لشركة كبرى والتي تقوم بعملية استيرادها من الخارج، ومصادرها مختلفة المصادر والمنشأ.

وكشف أن هناك 3 مصادر لمادة الأرز المضبوطة؛ أحدها يوناني والأخر منشأ أميركي وايضا هنالك منشأ صيني.

وأكد مهيدات أنه لم يتم تسريب أي كمية من الأرز التالف المضبوط إلى الأسواق، حيث إنّ المؤسسة قامت بالإجراءات الاحترازية كافة لضمان عدم تسريب الأرز، كما أن المستودعات مغلقة بالشمع الأحمر والرصاص