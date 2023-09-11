الحكومة: الطرق جاهزة تمهيدا لبدء العمل بقانون السير

وطنا اليوم:أكدّ الناطق الإعلامي باسم وزارة الاشغال العامة والإسكان محمد المحارمة، أنّ الماضية شهدت تكثيف الجولات التفقدية على شواخص المرور والحواجز الخرسانية والفولاذية على بعض الطرق، وجسور المشاة وذلك تمهيدًا لدخول قانون السير وتعديلاته حيز التنفيذ منتصف ليل الإثنين الثلاثاء.

وقال المحارمة ، إنّ الوزارة أيضا عملت على دراسة طلبات لإقامة جسور مشاة في الطرق النافذة والطرق الخارجية التي هي اختصاص الوزارة، ومع ذلك بعض الطرق الخارجية عليها تجمعات سكانية يتم إنشاء ممرات مشاة أو جسور لذلك،

وأشار إلى أنّ الوزارة كثفت العمل العمل على كل النقاط لتفقدها وصيانتها والتأكد من جاهزيتها حفاظًا على سلامة سالكي الطرق.