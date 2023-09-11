مؤسسة التدريب المهني وجامعة جرش يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعليم والتدريب

وطنا اليوم:في إطار التعاون المشترك لتعزيز جودة التعليم والتدريب المهني في الأردن، قامت مؤسسة التدريب المهني وجامعة جرش بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التدريب.

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الفريقين في مجالات التعليم والتدريب المهني، وتنفيذ برامج تدريبية مهنية على مختلف المستويات، وتطوير المناهج التعليمية والمواد التدريبية، وتبادل البيانات المتعلقة بسوق العمل ومتطلبات التدريب.

من جانبه، قال المدير العام لمؤسسة التدريب المهني، المهندس أحمد مفلح الغرايبه: نحن ملتزمون برفع مستوى التعليم والتدريب المهني في الأردن، وهذه المذكرة تعكس جهودنا المشتركة مع جامعة جرش ومع الجامعات الأخرى لتحقيق هذا الهدف

والذي يأتي في إطار التزام المؤسسة بزيادة فرص التعليم والتدريب المهني، وتعزيز القدرات والمهارات اللازمة للشباب والباحثين عن عمل، وبذلك تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في البلاد وتعزيز فرص العمل.

من جهة أخرى، أشار رئيس جامعة جرش، أ.د. محمد علي الخلايلة، إلى أهمية التعاون بين الجامعة ومؤسسة التدريب المهني في تطوير القوى العاملة وتوفير فرص تعليمية وتدريبية متميزة.

وتعكس هذه المذكرة التزام الفريقين بتعزيز التعليم والتدريب المهني في الأردن، وتسهم في تحسين فرص العمل ورفع كفاءة القوى العاملة.

و تمتد هذه المذكرة إلى مجالات متعددة من التعليم والتدريب المهني، حيث يهدف الفريقان إلى تحقيق التميز في توفير برامج تدريبية مهنية تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة بسرعة. وتشمل المجالات التي سيتم التعاون فيها التدريب والتطوير المهني وستتيح هذه المذكرة فرصًا لتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجموعة متنوعة من المجالات المهنية، بما في ذلك الصناعات الإنتاجية والخدمية.

الى جانب تطوير المناهج والمواد التعليمية حيث سيعمل الفريقان على تطوير وتحديث المناهج التعليمية والمواد التدريبية لضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل وتقديم تعليم عملي وفعال ، وتنظيم الدورات وورش عمل مشتركة تهدف إلى تطوير مهارات القوى العاملة وزيادة فرص التوظيف.

الى جانب البحث والتطوير وذلك بتعاون الطرفين سيتيح التعاون لإجراء أبحاث مشتركة تستهدف فهم احتياجات سوق العمل وتحسين البرامج التدريبية.