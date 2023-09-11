بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

مؤسسة التدريب المهني وجامعة جرش يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعليم والتدريب

منذ ساعة واحدة
مؤسسة التدريب المهني وجامعة جرش يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعليم والتدريب

وطنا اليوم:في إطار التعاون المشترك لتعزيز جودة التعليم والتدريب المهني في الأردن، قامت مؤسسة التدريب المهني وجامعة جرش بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التدريب.
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الفريقين في مجالات التعليم والتدريب المهني، وتنفيذ برامج تدريبية مهنية على مختلف المستويات، وتطوير المناهج التعليمية والمواد التدريبية، وتبادل البيانات المتعلقة بسوق العمل ومتطلبات التدريب.
من جانبه، قال المدير العام لمؤسسة التدريب المهني، المهندس أحمد مفلح الغرايبه: نحن ملتزمون برفع مستوى التعليم والتدريب المهني في الأردن، وهذه المذكرة تعكس جهودنا المشتركة مع جامعة جرش ومع الجامعات الأخرى لتحقيق هذا الهدف
والذي يأتي في إطار التزام المؤسسة بزيادة فرص التعليم والتدريب المهني، وتعزيز القدرات والمهارات اللازمة للشباب والباحثين عن عمل، وبذلك تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في البلاد وتعزيز فرص العمل.

من جهة أخرى، أشار رئيس جامعة جرش، أ.د. محمد علي الخلايلة، إلى أهمية التعاون بين الجامعة ومؤسسة التدريب المهني في تطوير القوى العاملة وتوفير فرص تعليمية وتدريبية متميزة.
وتعكس هذه المذكرة التزام الفريقين بتعزيز التعليم والتدريب المهني في الأردن، وتسهم في تحسين فرص العمل ورفع كفاءة القوى العاملة.
و تمتد هذه المذكرة إلى مجالات متعددة من التعليم والتدريب المهني، حيث يهدف الفريقان إلى تحقيق التميز في توفير برامج تدريبية مهنية تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة بسرعة. وتشمل المجالات التي سيتم التعاون فيها التدريب والتطوير المهني وستتيح هذه المذكرة فرصًا لتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجموعة متنوعة من المجالات المهنية، بما في ذلك الصناعات الإنتاجية والخدمية.
الى جانب تطوير المناهج والمواد التعليمية حيث سيعمل الفريقان على تطوير وتحديث المناهج التعليمية والمواد التدريبية لضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل وتقديم تعليم عملي وفعال ، وتنظيم الدورات وورش عمل مشتركة تهدف إلى تطوير مهارات القوى العاملة وزيادة فرص التوظيف.
الى جانب البحث والتطوير وذلك بتعاون الطرفين سيتيح التعاون لإجراء أبحاث مشتركة تستهدف فهم احتياجات سوق العمل وتحسين البرامج التدريبية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:49

وزير الداخلية : الأزمة السورية أنهكت موارد الاردن

20:44

مهيدات: سوء التخزين سبب تسوس 5500 طن من الأرز

20:35

الحكومة: الطرق جاهزة تمهيدا لبدء العمل بقانون السير

20:34

“الداوود” يؤكد على دور الأردن المحوري باعتباره بيئة جاذبة للاستثمار

20:25

البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ150 مليون دينار

20:11

زخات من الأمطار على الأردن الأربعاء

19:59

تدشين جسر جوي سياحي بين العقبة ووارسو البولندية

19:48

كارثة إنسانية في ليبيا.. : أكثر من 2000 قتيل وأحياء كاملة اختفت بسبب الإعصار

19:35

التعليم: الدراسة الجامعية متاحة أمام خريجي المسار المهني

19:34

وزيرة التنمية: العمل جار على تخفيف شروط ترخيص الحضانات

19:06

دقائق مجانية من أورنج للاتصال بالمغرب

18:59

مقتل شاب عشريني بعيار ناري في منطقة القصر

وفيات
وفيات الاثنين 11-9-2023وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبيةوفيات الأحد 10-9-2023وطنا اليوم تتقدم باحر التعازي للباشا خير الدين هاكوز