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مقتل شاب عشريني بعيار ناري في منطقة القصر

منذ 3 ساعات
مقتل شاب عشريني بعيار ناري في منطقة القصر

وطنا اليوم:قتل شاب عشريني في محافظة الكرك، الاثنين، متأثرا بإصابته بعيار ناري في منطقتي الرأس والصدر، إثر خلاف بينه مع شاب آخر بمنطقة القصر.
وفي تفاصيل الحادثة، فإن الخلاف، الذي وقع بين القاتل والمغدور، تطور إلى مشاجرة بينهما استخدم فيها القاتل سلاح ناري أردى به الشاب الآخر قتيلا.
وأشار مصدر، أنه تم إخلاء الوفاه إلى مستشفى الأمير علي العسكري وتحويله بعد ذلك الى مركز طب شرعي اقليم الجنوب في مستشفى الكرك الحكومي.
وتم فتح تحقيق بالحادثة مع تواجد أمني كثيف في منطقة صرفا بلواء فقوع في محافظة الكرك


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