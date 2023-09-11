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الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

منذ ساعتين
الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الأول من أيلول الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في آب الماضي بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفقا للبيانات التي أعلنتها الوزارة اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول من أيلول الحالي سعرا بلغ 875.6 دولار للطن، مقارنة بـ 865.1 دولار معدل سعره في آب، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2 بالمئة.
كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 928.8 دولار للطن، مقابل 919.1 دولار للطن المسجل في آب الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 1.1 بالمئة.
وارتفع سعر السولار من 848.1 دولار إلى 870.5 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 902.1 دولار إلى 928.7 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.9 بالمئة.
وانخفض سعر زيت الوقود من 533 دولارا إلى 519.9 دولار للطن، بنسبة انخفاض 2.5 بالمئة، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في أيلول الحالي إلى 557.5 دولار للطن مقارنة بـ 462.5 دولار معدل سعره آب الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 20.5 بالمئة.
من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من أيلول الحالي إلى 91.1 دولار للبرميل، مقارنة مع 86.2 دولار معدل سعره في آب الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 5.7 بالمئة


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