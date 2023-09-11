بدعم تنشيط السياحة.. مطار الملك الحسين يستقبل 360 سائح بولندي إلى العقبة

وطنا اليوم: للموسم الثاني على التوالي، وبدعم من هيئة تنشيط السياحة، استقبل مطار الملك الحسين الدولي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل قليل، طائرتين عارضتين قادمتين من مطار وارسو في جمهورية بولندا، وعلى متنهما 360 سائحا جميعهم من الجنسية البولندية.

وستمضي المجموعة السياحية البولندية فترة أسبوع في مدينة العقبة، وذلك بحسب مدير شركة خبراء الأردن للسياحة منظم الرحلات الجوية صالح هلالات، يتخللها برنامج سياحي لزيارة مدينة البتراء ومنطقة وادي رم، مشيرا إلى أن برنامج الرحلات الجوية العارضة سيستمر لغاية شهر حزيران من عام ٢٠٢٤ القادم وبواقع رحلتين كل يوم اثنين.

ما جانبه قال مدير العلاقات العامة الناطق الإعلامي باسم شركة العقبة للمطارات، بان العقبة ترحب بزوار الوطن من كافة الدول والوجهات السياحية العربية والعالمية، مؤكدا على جاهزية مطار الملك الحسين التامة بالتنسيق مع كافة الشركاء ومزودي الخدمات وفي مقدمتهم وحدة الأمن والحماية والجوازات وبقية الأجهزة الأمنية والمدنية، لتقدم التسهيلات القصوى وفقا للممارسات العالمية التي تقدم في افضل المطارات.

وبين الصمادي أن شركة العقبة للمطار وبتوجيه من سلطة المنطقة الخاصة ودعم من شركة تطوير العقبة المالك للأصول التشغيلية في المطار تحرص على تقديم مستوى ضيافة رفيع وخاص لجميع مستخدمي المطار لا سيما السياح منهم بحيث نبرز وجه بلدنا المضياف المشرق ونؤكد على أن الضيافة الأردنية أصيلة ومتجذرة.

ولفت الصمادي أن مطار الملك حسين الدولي يطبق سياسة الأجواء المفتوحة في العمل، وقادر على استقبال جميع أنواع وأحجام الطائرات لنقل الركاب والشحن الجوي، مبينا أن المطار قادر على التعامل مع مليوني مسافر سنويا كطاقة استيعابية كاملة، مشيرا إلى أن برامج الرحلات الجوية للموسم السياحي الشتوي باتجاه العقبة تم اعداده وتأكيده بحيث سيتعامل مع طائرات تقل سياح وركاب من 22 وجهة من مختلف البلدان (أبو ظبي، فينا، جنيف، ميلان، زيورخ، برغامو، إسطنبول، روما، كولن، القاهرة، بروكسل، وارسو، لندن، صوفيا، أمستردام، باريس، برلين) على متن طائرات لشركات (ويز اير، ريان اير، ايزي جت، إيدل وايس، التركية، البترول المصرية، والقاهر للطيران )، بالإضافة إلى الناقل الوطني الملكية الأردنية.

وجدير بالذكر أن مطار الملك الحسين الدولي تعامل مع 226 ألف راكب لغاية شهر آب من العام الحالي، بزيادة بلغت 90 %، عن عام 2022، وتشير التوقعات أن المطار سيقفز على حاجز 300 الف مسافر مع نهاية العام الحالي، حيث ستباشر الرحلات للطيران منخفض التكلفة بالوصول إلى المطار، شهر تشرين أول (أكتوبر) القادم، وستواصل وصولها إلى نهاية شهر آذار 2024.

وكان مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، قد اعلن في تصريحات إعلامية عن بدء تسيير 7 خطوط طيران إلى مطار الملك الحسين في العقبة، من خلال شركة الطيران منخفضة التكاليف، منها 4 وجهات جديدة، ( ميلان الإيطالية وأمستردام الهولندية وباريس وليون الفرنسية)، وذلك خلال موسم السياحة الشتوي، الذي سيبدأ في تشرين الثاني المقبل وحتى آذار 2024، مبينا أن هذه الزيادة في الخطوط جاءت ضمن رؤية وتطلع الهيئة في زيادة الحركة السياحية للمملكة، التي تشهد ارتفاعا في أعداد السياح وبأرقام مميزة، مشيرا أن الطيران منخفض التكاليف، ساهم في زيادة أعداد السياح، وحقق الهدف المنشود منه في زيادة مؤشرات التعافي والتحسن السياحي.