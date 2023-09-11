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جامعة فيلادلفيا تستضيف بطولة سلسلة أكاديميات نجوم العالم للتايكواندو‎

منذ 3 ساعات
جامعة فيلادلفيا تستضيف بطولة سلسلة أكاديميات نجوم العالم للتايكواندو‎

وطنا اليوم:استضافت جامعة فيلادلفيا ممثلة بعمادة شؤون الطلبة فعاليات بطولة سلسلة أكاديميات نجوم العالم للتايكواندو والتي نظمها أكاديمية نجوم العالم للتايكواندو حيث انطلقت فعاليات البطولة يوم الجمعة الماضي بتاريخ 8/9/2023 بمشاركة اكثر من 200 طالب وطالبة لأوزان مختلفة وجرت جميع المباريات على صالة جامعة فيلادلفيا .
وتأتي هذه الاستضافة انطلاقاً من حرص الجامعة على التواصل مع المجتمع المحلي في كل مناسباته الخاصة والرسمية التي تقوم بها عمادة شؤون الطلبة بدعوة من رئاسة الجامعة في تعزيز الاتصال والتعاون مع المجتمع وايمانها الكبير بأن دور الجامعة يجب أن يتجاوز أسوارها من أجل احداث النهضة الشاملة، من خلال البناء والتطوير والتنمية للمجتمع المحيط بها، إلى جانب الدور الأكاديمي والتعليمي الذي تقوم به داخل قاعات الصف والمختبرات وغيرهما.
وحضر البطولة عدد كبير من اهالي المشاركين الذين عبروا عن شكرهم للقائمين على هذا النشاط ولإدارة الجامعة.


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