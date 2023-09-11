الأردن يستورد 16 ألف طن من الأسماك سنويا

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، إن الوزارة تطلّع إلى التوسع في قطاع الاستزراع السمكي، وخلص استدامة تضمن وضوح حلقات ومراحل الإنتاج والتسويق.

وأضاف الحنيفات، خلال لقاء جمعه مع ممثلين عن جمعيات تربية الأسماك، أن الوزارة تتجه إلى دعم القطاع بعد توحيده ضمن حاضنة كبرى وواحدة، من خلال إحلال مراحل التصنيع في القطاع لضمان استيعاب المنتج مستقبلا عبر التبريد والتجميد وتوفير الاحتياج المحلي.

ويصل استيراد الأردن من الأسماك إلى 16 ألف طن سنويا، في حين من الممكن أن يغطي الإنتاج المحلي حاجة السوق إذا جرى تنظيم عمله، وتوفير الكميات والنوعيات المطلوبة في السوق من الأسماك النهرية والمياه العذبة.

وأوضح الحنيفات، أن الوزارة جاهزة لدعم الجهود الفردية والجمعيات من خلال تمويل يصل إلى 100 ألف دينار، وقرض منخفض الفوائد يصل إلى نصف مليون دينار، أو التشبيك مع المستثمرين لتوفير خطوط إنتاج تدعم توسع الانتاج وانتظام التسويق.

ونوه إلى توجه الوزارة إلى دعم السوق المركزي للأسماك من خلال تمويل جزء من مسارات التجهيز