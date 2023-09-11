الصفدي: الملك وجه بتقديم أي مساعدة تحتاجها ليبيا

وطنا اليوم:أعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، عن تعازي الأردن إلى الأشقاء في ليبيا، بضاحيا الفيضانات التي شهدتها البلاد.

وقال الصفدي، إن الملك وجه بتقديم أي مساعدة يحتاجها الأشقاء في ليبيا.

وترحم وزير الخارجية على الضحايا، ودعا الله أن ينعم على المصابين بالشفاء.

وأعلن الصفدي تضامن الأردن مع الأشقاء الليبيين بالمطلق في ظرفهم الأليم

وتعرضت مدينة درنة في ليبيا لحالة من الكوارث الطبيعية بسبب العاصفة دانيال القادمة من اليونان، ما أسفر عن مقتل العشرات، وأعلنت على إثرها الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي بأنها منطقة منكوبة.

وسجلت المنطقة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة في هذا الوقت من العام، ما تسبب في فيضانات وسيول.

وادي درنة

وتأثر مجرى وادي درنة بشكل كبير، إذ اندفعت المياه بقوة في المجرى الذي يصب في البحر المتوسط، ما هدد قاطني المنطقة المحيطة، إلى جانب تهديد الأمطار الغزيرة للمعالم السياحية في درنة، بما في ذلك ضريح الصحابة ومسجدها، وشلال درنة.

وتشهد البيضاء أيضًا آثارًا سلبية جراء الفيضانات، إذ غمرت المياه بعض المنازل والمرافق الحيوية، وأدت إلى انهيار سور مركز البيضاء الطبي.

وتنفذ السلطات الليبية جراءات السلامة اللازمة وتهيب بمواطنيها الالتزام بالتوجيهات الصادرة منها.