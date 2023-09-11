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مطالب بالسماح بتصدير الأدوية الاردنية لفلسطين

منذ 47 ثانية
مطالب بالسماح بتصدير الأدوية الاردنية لفلسطين

وطنا اليوم:طالب ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الاطرش، ببذل الجهود من اجل السماح بتصدير منتجات صناعة الأدوية الأردنية للسوق الفلسطينية.
وأكد في بيان، اليوم الاثنين، وجود فرص كبيرة لصادرات الأدوية الأردنية بالسوق الفلسطينية، وتلبية احتياجاتها في ظل السمعة والجودة العالية التي تتمتع بها، موضحا أن ذلك سيسهم في استغلال الفرص التصديرية القائمة بالقطاع والتوسع بعمليات الإنتاج.
وأشار إلى أن الأدوية الأردنية تتمتع بسمعة عالية جدا وتنافسية كبيرة بالأسواق التصديرية، وأثبتت فعاليتها ومأمونيتها، وحازت على ثقة القطاعات الطبية والصحية خارج المملكة.
وبين أن حجم سوق الأدوية الفلسطيني يصل إلى 250 مليون دولار، منها 100 مليون دولار عطاءات حكومية و150 مليونا للقطاع الخاص، مؤكدا أن السماح بدخول الأدوية الأردنية يشكل فرصة كبيرة ومشجعة للشركات الأردنية العاملة بالقطاع.
وأكد أن المنتجات الأردنية بمختلف أصنافها مطلوبة ومرغوبة داخل السوق الفلسطينية في ظل تشابه الأسواق وأذواق المستهلكين، مشددا على ضرورة تذليل أي عقبات تحول دون تدفقها إلى هناك، ولاسيما تلك التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد الأطرش على ضرورة تعزيز التواصل وتبادل زيارة الوفود بين القطاع الخاص في كلا البلدين لزيادة المبادلات التجارية وإقامة المشاريع المشتركة


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