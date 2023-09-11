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صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي الثلاثاء

منذ 54 ثانية
صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي الثلاثاء

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم انها دعت البنوك لاستلام الشيكات الخاصة بالمستحقات المالية للمشتركين بعملية المراقبة والتصحيح المتعلقة بامتحان الثانوية العامة، حيث يبدأ الصرف اعتبارا من الثلاثاء.
وثمنت الوزارة جهود جميع العاملين في امتحان الثانوية العامة لدورهم البارز في إنجاحه


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