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86,591 إسرائيلي زاروا الأردن خلال 6 أشهر

منذ 36 ثانية
86,591 إسرائيلي زاروا الأردن خلال 6 أشهر

وطنا اليوم:بلغ عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد للأردن من أوروبا خلال النصف الأول من العام الحالي 546,804 زوار بينما بلغ للفترة ذاتها من العام الماضي 255,359 زائرا، بارتفاع نسبته 114.1%، أكثر من نصفهم موزعون على 5 دول.
وبحسب بيانات رسمية فإن مجموع دول أوروبا يشمل أكثر من 41 دولة منها تركيا وإسرائيل وروسيا وأوكرانيا وأرمينا وفرنسا وبريطانيا غيرها من الدول، وذلك بحسب تصنيف وزارة السياحة والآثار.
ووفقا لبيانات الوزارة فإن مجموع زوار إسرائيل خلال النصف الأول من العام الحالي 86,591 بينما فرنسا 53,853 وإيطاليا 76,638 وألمانيا 50,875 وتركيا 15,601، ما مجموعه 283,558 زائرا وهو رقم يشكل أكثر من نصف الزوار البالغ عددهم 546,804.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، حقق الدخل السياحي خلال النصف الأول من عام 2023، ارتفاعاً بنسبة 59.4%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، حيث بلغ قرابة 2.450 مليار دينار (3.456 مليار دولار).
وبالعودة لقانون رقم (3) لسنة 2023 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 بند وزارة السياحة والآثار فإن المقدر بموازنتها لحملات تسويق العارض 4.7 مليون دينار والمقدر لحملات تسوق الطيران منخفض الكلف/المنتظم 36.1 مليون دينار.
وكانت هيئة تنشيط السياحة، أعلنت في نيسان 2023 عن إطلاق حملة تسويقية إعلانية في أوروبا تستهدف 8 دول في هذه القارة، وهي بولندا وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا ورومانيا وهنغاريا واليونان وقبرص


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