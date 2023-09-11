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الصحة تعلن نتائج الاجتماع الأول للجنة لائحة أجور الأطباء

منذ 42 ثانية
الصحة تعلن نتائج الاجتماع الأول للجنة لائحة أجور الأطباء

وطنا اليوم:اجتمعت اللجنة المشكلة لوضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء ومراجعة لائحة الأجور اليوم الاثنين في وزارة الصحة وبحضور جميع أعضائها.
وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة اليوم، جرى خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الاتفاق على منهجية عمل اللجنة وتشكيل فرق العمل واللجان الفرعية.
وأكد الاجتماع أن وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن إدارة الحوار، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل فني لدراسة واحتساب الأثر المالي للائحة الأجور المستقبلية على الفاتورة العلاجية للدولة، والتأكيد بأن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن رفع التوصيات التي تخلص اليها اللجنة إلى مجلس الوزراء.
ولغايات تنظيمية، اتفقت اللجنة على حصر التصريحات الإعلامية فيما يخص مخرجات أعمال اللجنة بالوزارة


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