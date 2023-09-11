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استقال على الهواء .. روبياليس يستجيب للضغوطات بعد قبلته المثيرة

منذ ساعتين
استقال على الهواء .. روبياليس يستجيب للضغوطات بعد قبلته المثيرة

وطنا اليوم:أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس الأحد عن استقالته من منصبه بسبب الجدل الذي أثاره تصرفه مع إحدى لاعبات منتخب بلاده خلال الاحتفال بفوز الفريق بكأس العالم للسيدات الشهر الماضي.
وصرح روبياليس في مقابلة تلفزيونية : “سأقدم استقالتي، نعم، لأنني لا أستطيع مواصلة مهمتي”.
وقدمت المدعية العامة الإسبانية الجمعة شكوى إلى المحكمة العليا ضد روبياليس بالاعتداء الجنسي والإكراه بسبب تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو


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