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إنتسابات جديدة نوعية ومتنوعة إلى إرادة … أسماء

منذ 3 ساعات
إنتسابات جديدة نوعية ومتنوعة إلى إرادة … أسماء

وطنا اليوم:أعلن حزب إرادة على صفحاته عن إنضمام كوكبة جديدة من الشخصيات الوطنية والقيادات المجتمعية من مختلف مناطق المملكة الى حزب إرادة بعد اقتناعهم بمبادئه ونهجه وخطه السياسي الوطني، وحضوره الواضح على الساحة الوطنية، ليشكلوا إضافة نوعية للحزب.
فقد انضم للحزب الشيخ ضيف الله بن قلاب ليكون في مجلس الحكماء، والعين علي السنيد، والناشطة الاحتماعية وفي مجال المرأة ميسر السعدي، والشيخ خالد بن طريف، ونقيب المقاولين ايمن الخضيري.
كما انضم أيضا للحزب نخبة من قيادات الإدارة المحلية في الأردن وهم رئيس بلدية القادسية بمحافظة الطفيلة علي عوض النعانعة، وعدد كبير من الأعضاء في المجلس البلدي، وعضو مجلس محافظة البلقاء عن العارضة إبراهيم الرحامنة، وعضو مجلس محافظة البلقاء عن سويمة محمد الجعارات ولواء الشونة الحنوبية، وعضو مجلس محافظة البلقاء عن منطقة الكرامة لواء الشونة الجنوبية زينات الجريري، وعضو مجلس محافظة البلقاء عن منطقة معدي لواء دير علا مطر أبو دية.
كما انضم للحزب أيضا الدكتور مصلح العبادي مدير مستشفى السلط السابق ورئيس بلدية ذيبان السابق عادل الجنادبة.


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