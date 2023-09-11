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75 % نسبة الإنجاز بمشروع تأهيل طريق جرش – عمّان

منذ 3 ساعات
75 % نسبة الإنجاز بمشروع تأهيل طريق جرش – عمّان

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، مساء أمس الأحد، سير العمل بمشروع صيانة طريق جرش الذي يربط العاصمة عمان بمحافظات جرش وعجلون وإربد، الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 75%.
واستمع أبو السمن خلال جولة ليلية في موقع العمل، من العاملين في المشروع الى موجز عن سير الأعمال وأبرز الملاحظات والتحديات التي تواجه المشروع، مثمنا تعاون إدارة السير في مديرية الامن العام وجهود العاملين الذين يواصلون الليل بالنهار لإنجاز أعمال الصيانة بأسرع وقت وأفضل المواصفات.
ولفت الى أهمية الطريق الذي يعد شريانًا حيويا يربط محافظات الشمال بالعاصمة عمان ويتميز بأهمية اجتماعية واقتصادية وسياحية ويشهد حركة سير كثيفة على مدار الساعة، مشددا على أهمية انهاء الاعمال قبل دخول فصل الشتاء.
وتقوم وزارة الأشغال بتنفيذ صيانة لبعض أجزاء الطريق، حيث يجري العمل حاليا على المنطقة الممتدة من جسر سلحوب لغاية المنطقة الحرفية التابعة لبلدية جرش بطول 25 كلم، وتشمل الاعمال كشط سطح الطريق القائم وتخشين كتف الطريق وإعادة فرد طبقة خلطة اسفلتية جديدة واعمال الدهانات الأرضية وتأثيث الطريق بعناصر السلامة المرورية


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