بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

السفارة المغربية في عمّان تستقبل المعزين بضحايا الزلزال

منذ 4 ساعات
السفارة المغربية في عمّان تستقبل المعزين بضحايا الزلزال

وطنا اليوم:أعلنت السفارة المغربية في عمان عن فتح أبوابها لاستقبال المعزين بضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب المغرب الشقيقة، وخلف آلاف القتلى والجرحى.
وقال القائم بأعمال السفارة عادل أوسي حمو إن السفارة ستستقبل المعزين لمدة يومين اعتبارا من صباح اليوم من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف مساء


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:56

مطالب بالسماح بتصدير الأدوية الاردنية لفلسطين

12:42

صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي الثلاثاء

12:38

الضمان تدعو المنشآت إلى الاستفادة من برنامج “استدامة ++”

12:34

إغلاق مستشفى خاص في إربد لوجود خلل في أنظمة الطاقة الكهربائية

12:30

86,591 إسرائيلي زاروا الأردن خلال 6 أشهر

12:20

الصحة تعلن نتائج الاجتماع الأول للجنة لائحة أجور الأطباء

11:34

العرموطي يتساءل عن سبب انعقاد الخلوة بالبحر الميت

11:29

العثور على جثة خمسيني بشارع في الرصيفة

11:22

إعصار دانيال يخلف 150 قتيلاً في درنة المنكوبة

11:15

قرية أخفاها الزلزال عن الخارطة.. شاهد تينزرت تحت الركام

11:07

طرق ضيقة وبيوت من طين.. جبال الأطلس بالمغرب تعاند الإنقاذ

11:00

استقال على الهواء .. روبياليس يستجيب للضغوطات بعد قبلته المثيرة

وفيات
وفيات الاثنين 11-9-2023وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبيةوفيات الأحد 10-9-2023وطنا اليوم تتقدم باحر التعازي للباشا خير الدين هاكوز