السفارة المغربية في عمّان تستقبل المعزين بضحايا الزلزال

وطنا اليوم:أعلنت السفارة المغربية في عمان عن فتح أبوابها لاستقبال المعزين بضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب المغرب الشقيقة، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

وقال القائم بأعمال السفارة عادل أوسي حمو إن السفارة ستستقبل المعزين لمدة يومين اعتبارا من صباح اليوم من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف مساء