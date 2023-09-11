هل السدود جاهزة لاستقبال الموسم المطري المقبل

وطنا اليوم:أكدت منار محاسنة، الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن، أن أعمال الصيانة لجميع المرافق والمصادر المائية في الأردن تتم على مدار العام الكامل.

وقالت محاسنة، الاثنين، إنه يتم إصدار تقرير من لجنة سلامة السدود بمشاركة اللجنة الوطنية للسدود في رئاسة الوزراء ومختصين ونقيب الجيولوجيين نهاية شهر أيلول/ سبتمبر، سيظهر مدى سلامة السدود وجاهزيتها لاستقبال الموسم المطري.

وأضافت أن التقرير يشير في كل عام إلى أن السدود جاهزة لاستقبال الموسم المطري في الأردن، لافتة إلى أنه في حال أشار التقرير إلى أعمال صيانة طارئة، تكون سلطة وادي الأردن قد نفذتها بتنفيذها.

وأشارت إلى أن الرسوبيات تتشكل في جميع سدود العالم، وتعتبر عملية تنظيفها ليست سهلة ومكلفة ماليًا، وأن سلطة وادي الأردن ليست لديها الكوادر والآليات الثقيلة المجهزة لتنظيف السدود من الرسوبيات، لذا تم توقيع اتفاقية مع سلاح الهندسة تجدد سنويا.

وأوضحت محاسنة أن سلاح الهندسة عمل على تنظيف سد شعيب، الذي يُعَدّ من السدود الصغيرة ولا يتجاوز مليون وسبعمائة وخمسين متر مكعب