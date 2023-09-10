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جامعة جدارا تفتتح فعاليات دورات تدريبية للإجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص

منذ ساعتين
جامعة جدارا تفتتح فعاليات دورات تدريبية للإجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص

وطنا اليوم: افتتحت في جامعة جدارا اليوم فعاليات دورات تدريبية متخصصة في الإجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص (المبتدئين)، والمنظمة من قبل إدارة التدريب الجمركي في دائرة الجمارك الأردنية بحضور رئيس هيئة المديرين الدكتور شكري المراشدة.

وأشار رئيس جامعة جدارا الدكتور حابس الزبون إلى الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة ودائرة الجمارك، مشيراً إلى أن جامعة جدارا هي الوحيدة في الجامعات الأردنية التي يوجد بها تخصص العلوم الجمركية والضريبية، وتسعى إلى فتح برنامج للماجستير في هذا التخصص.

وثمن مساعد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية أحمد العكاليك دعم الجامعة لأنشطة الدائرة وبرامجها، وإحتضانها فعاليات هذه الدورات التدريبية، والعمل على تذليل كافة الصعاب وتقديم الدعم اللوجيستي المطلوب لإنجاحها.

وأشاد نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة بالشراكة بين جامعة جدارا ودائرة الجمارك العامة وشركات التخليص، التي تعد الرافد الأساسي للعمل الجمركي، مشدداً على أهمية مثل هذه الدورات لتنمية مهارات العاملين في شركات التخليص.


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