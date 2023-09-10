بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الصفدي والشيخ: ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية

منذ 6 ساعات
الصفدي والشيخ: ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في اجتماع جاء في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين المملكة ودولة فلسطين.
وبحث الصفدي والشيخ الجهود المبذولة لوقف التدهور الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين، وبما يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.
وأكد الصفدي والشيخ ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام، وحذرا من خطورة استمرار غياب تحرك حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:35

الشمايله يكتب: صواريخ الهند مقابل صواريخ كوريا الشمالية

23:24

جامعة جدارا تفتتح فعاليات دورات تدريبية للإجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص

23:21

رئيس مرصد الزلازل: زلزال المغرب هائلا ويمكنه تدمير البنية التحتية

23:15

الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 جنود في اشتباكات مخيم عين الحلوة

23:09

الخارجية المصرية: استمرار إثيوبيا في ملء “سد النهضة” انتهاكًا ومخالفة قانونية واضحة

21:30

بعنوان “التجربة الحزبية وتحدياتها”.. “جرش” تنظم ندوة حوارية سياسية

21:27

بعنوان “مهارات حياتية”.. دارة البشير تنظم ورشة تدريبية وجاهية مجانية

21:23

سهل حوران تنفذ خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للشوارع الرئيسة والفرعية

21:19

بسبب تفاقم الوضع الغذائي والصحي.. واشنطن تدعو لفتح الطرق إلى ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان

21:09

المفرق تطلق حملة “لا لإطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات”

21:03

الكرك تدعو لإعداد منظومة متكاملة للعمل الشبابي في التنمية المجتمعية

20:36

حزب الائتلاف الوطني يعلن تضامنه مع الشعب المغربي الشقيق

وفيات
وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبيةوفيات الأحد 10-9-2023وطنا اليوم تتقدم باحر التعازي للباشا خير الدين هاكوزوفيات الجمعة 8-9-2023