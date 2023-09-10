بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأرصاد توضح حول تأثير العاصفة دانيال على الأردن

منذ 6 ساعات
الأرصاد توضح حول تأثير العاصفة دانيال على الأردن

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، متابعة تحرك العاصفة “دانيال” عبر الأقمار الصناعية وتحليلات النماذج العددية.
ووفق بيان صادر عن “الأرصاد”، أشار آل خطاب إلى أن العاصفة “دانيال” أثرت على اليونان مؤخراً، كما أنها تؤثر منذ صباح اليوم الأحد على السواحل الليبية، حيث شهدت المناطق المحاذية للسواحل الليبية سرعة رياح وصلت ما بين 70 و80 كم/ساعة، إضافة إلى هطول أمطار غزيرة.
وأضاف أنه يتوقع خلال يومي الاثنين والثلاثاء أن تتحرك العاصفة باتجاه الأراضي المصرية لتجلب المزيد من الأمطار، لكنها ومع دخولها إلى اليابسة ستفقد جزءا كبيرا من طاقتها وسوف تهدأ سرعة الرياح قليلا.
وأوضح أن تأثير العاصفة “دانيال” على الأردن سوف يقتصر على تشكل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار للغلاف الجوي، وسيؤدي خلال يومي الثلاثاء والاربعاء إلى نشاط على فترات للرياح والتي قد تصل سرعتها في بعض المناطق خاصة الجنوبية الشرقية ما بين 40-30 كم/ساعة، مما يؤدي إلى إثارة الغبار.
“كما سوف تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة يوم الأربعاء، مع احتمال ضعيف أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية زخات خفيفة من المطر”، بحسب آل خطاب


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:35

الشمايله يكتب: صواريخ الهند مقابل صواريخ كوريا الشمالية

23:24

جامعة جدارا تفتتح فعاليات دورات تدريبية للإجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص

23:21

رئيس مرصد الزلازل: زلزال المغرب هائلا ويمكنه تدمير البنية التحتية

23:15

الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 جنود في اشتباكات مخيم عين الحلوة

23:09

الخارجية المصرية: استمرار إثيوبيا في ملء “سد النهضة” انتهاكًا ومخالفة قانونية واضحة

21:30

بعنوان “التجربة الحزبية وتحدياتها”.. “جرش” تنظم ندوة حوارية سياسية

21:27

بعنوان “مهارات حياتية”.. دارة البشير تنظم ورشة تدريبية وجاهية مجانية

21:23

سهل حوران تنفذ خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للشوارع الرئيسة والفرعية

21:19

بسبب تفاقم الوضع الغذائي والصحي.. واشنطن تدعو لفتح الطرق إلى ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان

21:09

المفرق تطلق حملة “لا لإطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات”

21:03

الكرك تدعو لإعداد منظومة متكاملة للعمل الشبابي في التنمية المجتمعية

20:36

حزب الائتلاف الوطني يعلن تضامنه مع الشعب المغربي الشقيق

وفيات
وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبيةوفيات الأحد 10-9-2023وطنا اليوم تتقدم باحر التعازي للباشا خير الدين هاكوزوفيات الجمعة 8-9-2023