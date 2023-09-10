الأرصاد توضح حول تأثير العاصفة دانيال على الأردن

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، متابعة تحرك العاصفة “دانيال” عبر الأقمار الصناعية وتحليلات النماذج العددية.

ووفق بيان صادر عن “الأرصاد”، أشار آل خطاب إلى أن العاصفة “دانيال” أثرت على اليونان مؤخراً، كما أنها تؤثر منذ صباح اليوم الأحد على السواحل الليبية، حيث شهدت المناطق المحاذية للسواحل الليبية سرعة رياح وصلت ما بين 70 و80 كم/ساعة، إضافة إلى هطول أمطار غزيرة.

وأضاف أنه يتوقع خلال يومي الاثنين والثلاثاء أن تتحرك العاصفة باتجاه الأراضي المصرية لتجلب المزيد من الأمطار، لكنها ومع دخولها إلى اليابسة ستفقد جزءا كبيرا من طاقتها وسوف تهدأ سرعة الرياح قليلا.

وأوضح أن تأثير العاصفة “دانيال” على الأردن سوف يقتصر على تشكل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار للغلاف الجوي، وسيؤدي خلال يومي الثلاثاء والاربعاء إلى نشاط على فترات للرياح والتي قد تصل سرعتها في بعض المناطق خاصة الجنوبية الشرقية ما بين 40-30 كم/ساعة، مما يؤدي إلى إثارة الغبار.

“كما سوف تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة يوم الأربعاء، مع احتمال ضعيف أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية زخات خفيفة من المطر”، بحسب آل خطاب