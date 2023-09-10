إغلاقات كاملة وجزئية على حركة جسر الملك حسين

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام عن إغلاقات كاملة وجزئية لجسر الملك حسين ستقوم بها خلال الشهر الحالي.

ونوّهت الإدارة في منشور لها، عبر فيسبوك، الأحد، بأنه سيتم لتعديل على حركة القدوم والمغادرة والشحن في جسر الملك حسين بحيث تبدأ حركة جميع المسافرين يوم الأحد 17 أيلول، عند الساعة (08:00) وتنتهي عند الساعه (17:30) من نفس اليوم، فيما تكون حركة الشحن مغلقة.

وخلال يوم السبت 23 أيلول فستبدأ حركة جميع المسافرين عند الساعة (08:00) وتنتهي عند الساعه (12:00) على أن تعود حركة المسافرين من نفس اليوم عند الساعة (22:30) ولغاية الساعة (8:00) من صباح يوم الأحد، وتكون حركة الشحن مغلقة.

أما يوم الأحد 24 أيلول فسيجرى إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن عند الساعة (09:00) ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023، فيما تعود حركة المسافرين والشحن الساعة (08:00) كالمعتاد.

وتبقى الحركة كالمعتاد في باقي الأيام غير المذكورة، منوهة بمن يود الاستفسار التواصل على الرقم المخصص لذلك 053581030