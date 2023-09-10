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جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها للتعيين ‎

منذ ساعة واحدة
جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها للتعيين ‎

وطنا اليوم:جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها للتعيين
في دائرة الصيانة والتنفيذ:
فني تدفئه (حارقه وبويلرات): خبرة لا تقل عن 3 سنوات
فني كهربائي: خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الصيانة الكهربائية وصيانة المولدات الكهربائية
مواسرجي: خبرة لا تقل عن 3 سنوات

الوثائق المطلوبة:
السيرة الذاتية والشهادات العلمية إن وجدت
صور عن شهادات الخبرة والدورات الفنية
صورة شخصية واحدة
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة

تقدم الطلبات الى دائرة شؤون الموظفين في الجامعة، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام 17/9/2023م.
للاستفسار: هاتف 4799000/06 فرعي 2694


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