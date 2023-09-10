جامعة فيلادلفيا تستقبل وفدا من الهيئة المستقلة للانتخاب‎

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح في مكتبه صباح يوم الأربعاء الموافق ٦-٩-٢٠٣٢ المستشار التقني مدير مشروع الشراكة في الهيئة المستقلة للانتخاب الأستاذ أوس قطيشات و منسقين برنامج أنا أشارك في الجامعة.

حيث جاء هذا اللقاء لعرض إنجازات برنامج أنا أشارك في جامعة فيلادلفيا خلال الفصل الصيفي لعام ٢٠٢٣.

كما اشار الرئيس الى ضرورة تقديم كافة وسائل الدعم الرامية لتحقيق الوعي لدى أبنائنا الطلبة حول المواضيع التي يقدمها البرنامج كالتوعية السياسية و التعددية الحزبية و التوعية بقانوني الانتخاب و الأحزاب وضرورة المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار ، كما أن هذه التجربة من شأنها أن ترفع سوية العمل التشاركي و التكاملي لدى أبناء الوطن.

من جانبه، أشار قطيشات إلى أن الهيئة وضمن برنامج “أنا أشارك” ، تهدف لتمكين الطلبة وإعدادهم للمشاركة في الحياة العامة والسياسية وتعريفهم بالأنظمة والقوانين الناظمة لها، وتشجيعهم على القيام بدورهم في بناء المستقبل، من خلال حزمة من البرامج التدريبية التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة.