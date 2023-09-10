الدمار بكل مكان.. مشاهد تظهر حجم الكارثة التي خلفها زالزال المغرب

وطنا اليوم:شارفَ الزّلزال، الذي ضرَب إقليم الحوز، في ساعات متأخرة من ليل الجمعة/ السّبت، على إكمال يومه الأوّل، مخلفًا خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، إذ وصلَ العدد الأولي للضحايا (لحدود الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب/ التاسعة بتوقيت الأردن من السبت) إلى 2012 وفاةٍ و1832 إصابة، من بينها 1220 إصابة خطيرة، حيثُ تم تسجيل 694 حالة وفاة بإقليم الحوز، و347 حالة بإقليم تارودانت، و191 حالة بإقليم شيشاوة، و39 حالة بإقليم ورززات، و14 حالة وفاة بعمالة مراكش. في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عماالت وأقاليم أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.

ولا زال البحث جاريًا تحت الأنقاض، ولا زالت الفرق.. والسّاكنة ومختصون يحاولون انتشال الجثث من تحت الرّدم الشامل الذي محى قرى كاملة.

شهود عيان، نقلوا أنّ هناكَ قرى جبلية شبه مدمرة بالكامل، وجثث يتم انتشالها على رأس كل ساعة؛ ومشاهد صادمة هزّت الأسر القاطنة بمنطقة الحوز، وما تزال المناشدات تنطلق من القرى الجبليّة، والقصص الحزينة حول الدمار الذي لحق بها، وبالبنية التحتية والمدارس وكل مرافق الحياة اليوميّة البسيطة.

وفي هذا الصدد، قال محمد الصياغ، وهو سبعيني يقطن بالقرية، إنّ “الهزة الأرضية وقعت في حدود الساعة الحادثة عشر ليلاً، وأدت إلى انهيار أغلب المباني بالمنطقة”، وأضاف: “الزلزال كان مفاجئًا للجميع، خاصة أن المنطقة لم تشهد زلزالًا من هذا القبيل منذ عقود”.

وأضاف الصياغ، في تصريح ، أنّ “العديد من الجثث ما تزال تحت الأنقاض، ويواصل عناصر الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية استخراج الجثث”، مبرزًا أنّ “شبكة الكهرباء والهاتف انقطعت بشكل كامل طيلة ليلة أمس”.

وأردف بأن “العائلات اضطرت إلى المبيت في الشارع لتجنب سيناريو الانهيار من جديد، وظلت دون مأكل أو مشرب طيلة الليل”، خاتمًا بأنّ “الوضعية صعبة للغاية بفعل التضاريس الجبلية التي تعقد عملية استخراج جثث ضحايا الفاجعة”.

وذكر الحسين آيت بوريس، من جانبه، أن “أغلب المنازل تدمرت في الساعات الماضية، ما يستدعي ضرورة إيواء هذه الأسر التي افترشت الأرض ليلة أمس، وكذا ضرورة إقرار تعويضات مالية للأسر التي فقدت جميع ممتلكاتها الزراعية والحيوانية والمادية”.

واستطرد شارحًا بأنّ “الفاجعة الإنسانية تسببت في خسائر كارثية للساكنة التي تتكبد شظف العيش لتغطية تكاليف الحياة اليومية الصعبة”، ليخلص إلى أهمية “إيواء الأسر في المرحلة الأولى، ثم البحث عن بدائل اقتصادية في المرحلة الثانية التي تلي احتواء الزلزال”.