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الشيخ ضيف الله بن قلاب في مجلس الحكماء لحزب إرادة

منذ 4 ساعات
الشيخ ضيف الله بن قلاب في مجلس الحكماء لحزب إرادة

وطنا اليوم:أعلن حزب إرادة عن إنضمام النائب السابق والشخصية الوطنية البارزة الشيخ ضيف الله بن قلاب “أبو فيصل” إلى مجلس حكماء الحزب، وعبر الحزب عن إعتزازه بإنضمام الشيخ ضيف الله بن قلاب وهو المعروف بمواقفه الوطنية ودوره المجتمعي الفعال.

هذا وصرح القلاب بأنه يدعم بشدة توجهات جلالة الملك إلى حياة حزبية بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

يشار إلى أن الحزب يقوم حاليا بتفعيل مجلس الحكماء به لأهمية دوره وسوف تتم اضافة أصحاب الخبرة في جميع المجالات إلى المجلس خلال الايام القادمة علما بأن النظام الأساسي للحزب ينص على أن الإنضمام لمجلس الحكماء يكون بتنسيب من الأمانة العامة وبموافقة المجلس المركزي للحزب حيث وافق المجلس في جلسته الأخيرة على إنضمام القلاب واعتزازه بهذه الإضافة.


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