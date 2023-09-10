انخفاض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال آب

وطنا اليوم:بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن منذ مطلع العام الحالي ولنهاية آب 4.4 مليون شيك، وبقيمة بلغت 26.4 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبحسب الإحصائيات، انخفض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال آب الماضي بنسبة 26.4%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 17.7 ألف شيك، مقارنة مع 24 ألف شيك في تموز.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر آب من العام الحالي 100 مليون دينار، مقابل 135 مليون دينار في تموز من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 25.7%.

وأضافت الإحصائيات أن 11.034 شيكا مرتجعا بقيمة 56.83 مليون دينار أردني في آب كانت لأسباب مالية، فيما كان أكثر من 6.6 ألف شيك بقيمة 34.4 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 62.4%، مقابل 37.6% لأسباب تقنية.

وخلال آب الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 603 آلاف شيك، مقارنة مع 654 ألف شيك في تموز الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 7.7%.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر آب 3.68 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3.75 مليار دينار في تموز من العام ذاته، وبانخفاض نسبته 1.9%