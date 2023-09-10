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العثور على جثة مواطن داخل منزله في عمان

10 سبتمبر 2023
العثور على جثة مواطن داخل منزله في عمان

وطنا اليوم:عثرت الاجهزة الامنية صباح اليوم الاحد، على جثة تعود لمواطن داخل منزله بضاحية الرشيد بالعاصمة عمان وفقا لما اكده مصدر امني .
وقال المصدر ، ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادثة قبل ان يتم تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي في مستشفى البشير الحكومي، لافتاً الى ان التحقيقات الاولية تشير الى عدم وجود علامات لشبهة جنائية على الجثة


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