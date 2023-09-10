بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

أشغال إربد تؤكد تهيئة طرقها بما يتواءم مع قانون السير الجديد

10 سبتمبر 2023
أشغال إربد تؤكد تهيئة طرقها بما يتواءم مع قانون السير الجديد

وطنا اليوم:أكد مدير مديرية أشغال إربد معن الربضي، انتهاء من أعمال صيانة وتأهيل 20 كيلو مترا من طريق إربد – جرش، ليتوائم مع قانون السير الجديد وتعليماته الذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.
وأضاف أن المديرية أنجزت جميع الإجراءات المتعلقة بصيانة الطرق التابعة لها ضمن المحافظة، بتعزيز الإشارات الإلزامية والتحذيرية واللوحات الإرشادية.
وقال إن شواخص تحديد السرعات وضعت بشكل واضح، وتم إجراء عملية الدهان للعواكس المرورية ووضع المزيد من الحواجز المعدنية والحواجز الخرسانية على الطرقات.

المشاة
وأوضح أنه تم إنشاء جسور مشاة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية للمركبات والمشاة، وتم تخطيطيها بشكل واضح للعيان.
ودعى المشاة إلى الالتزام بهذه الممرات عند عبور الشوارع، حفاظا على حياتهم والتزاما بتعليمات قانون السير الجديد، مؤكدا انه تم دراسة أماكن تواجد هذه الممرات ونقاط العبور، بشكل يخدم سلامة المشاة من جهة ويسهم بانسيابية حركة المرور


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:18

مجلس اعتماد المؤسيات الصحية يطلع على آلية العمل في مستشفى المقاصد الخيرية

18:13

تجديد شهادة الاعتماد لشؤون المختبرات في سلطة المياه

18:10

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

17:35

مظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة في غزة للمطالبة بحماية الفلسطينيات

16:48

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها للتعيين ‎

16:47

جامعة فيلادلفيا تستقبل وفدا من الهيئة المستقلة للانتخاب‎

16:33

بعد زلزال المغرب.. ما هي تنبؤات العالم الهولندي للعراق

16:19

انقسام إفريقيا وانفصال سيناء.. كارثة محتملة بعد زلزال المغرب

16:05

الدمار بكل مكان.. مشاهد تظهر حجم الكارثة التي خلفها زالزال المغرب

15:46

وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبية

15:22

قُبيل ساعات من العمل به قانون الجرائم الإلكترونية بين الحاجة والتعديل

15:13

الهيئة الخيرية الهاشمية تتسلم معدات مناولة من اليابان

وفيات
وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبيةوفيات الأحد 10-9-2023وطنا اليوم تتقدم باحر التعازي للباشا خير الدين هاكوزوفيات الجمعة 8-9-2023