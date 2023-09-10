أشغال إربد تؤكد تهيئة طرقها بما يتواءم مع قانون السير الجديد

وطنا اليوم:أكد مدير مديرية أشغال إربد معن الربضي، انتهاء من أعمال صيانة وتأهيل 20 كيلو مترا من طريق إربد – جرش، ليتوائم مع قانون السير الجديد وتعليماته الذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

وأضاف أن المديرية أنجزت جميع الإجراءات المتعلقة بصيانة الطرق التابعة لها ضمن المحافظة، بتعزيز الإشارات الإلزامية والتحذيرية واللوحات الإرشادية.

وقال إن شواخص تحديد السرعات وضعت بشكل واضح، وتم إجراء عملية الدهان للعواكس المرورية ووضع المزيد من الحواجز المعدنية والحواجز الخرسانية على الطرقات.

المشاة

وأوضح أنه تم إنشاء جسور مشاة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية للمركبات والمشاة، وتم تخطيطيها بشكل واضح للعيان.

ودعى المشاة إلى الالتزام بهذه الممرات عند عبور الشوارع، حفاظا على حياتهم والتزاما بتعليمات قانون السير الجديد، مؤكدا انه تم دراسة أماكن تواجد هذه الممرات ونقاط العبور، بشكل يخدم سلامة المشاة من جهة ويسهم بانسيابية حركة المرور