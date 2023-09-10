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أمانة عمان تعتزم التوسع بمشروع افرزها صح لإدارة النفايات

10 سبتمبر 2023
أمانة عمان تعتزم التوسع بمشروع افرزها صح لإدارة النفايات

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “افرزها صح” في منطقة بسمان بحي الرواق والجرن، بهدف تحسين نظام إدارة النفايات الصلبة في مدينة عمان من خلال تشجيع فرز النفايات من المصدر. يدعم هذا المشروع الأهداف الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة ويساهم في تحقيق الالتزام بإخراج النفايات في أوقات محددة وتقليل تكلفة جمع النفايات وتمديد عمر مكب الغباوي.
صرحت عضو مجلس أمانة عمان، سوزان أبو جرادة، بأن هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لإدارة النفايات الصلبة في مدينة عمان، والتي تمت الموافقة عليها في الخطة الاستراتيجية لعام 2022-2026.
وتعتزم الأمانة توسيع هذه التجربة في مناطق أخرى في وقت لاحق، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعية للمواطنين حول أهمية فرز النفايات الصلبة في المنازل، وتوفير أكياس خاصة وسيارات كهربائية لجمعها في أوقات محددة، بهدف إعادة تدويرها والاستفادة منها.
وأضافت أبو جرادة أن المشروع يهدف إلى تحقيق رؤية أمانة عمان المستقبلية لجعل المدينة خالية من الحاويات المستخدمة حاليًا وتحسين إدارة هذه الموارد التي تضيع حاليًا وتشكل عبئًا في التخلص منها.
منذ سنوات، قامت أمانة عمان بالاستفادة من النفايات العضوية لإنتاج الكهرباء في مكب الغباوي من خلال استخراج غاز الميثان الطبيعي من تلك النفايات وتحويله إلى طاقة نظيفة تستخدم لتشغيل مرافق الأمانة.
ويأتي تطبيق المرحلة الحالية في منطقة بسمان لفرز النفايات من المصدر بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والوزارة الاتحادية للبيئة والطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك (BMUV) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)


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