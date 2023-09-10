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المستقلة للانتخاب تنشر مسودة تعليمات الصحفيين والمراقبين المحليين

10 سبتمبر 2023
المستقلة للانتخاب تنشر مسودة تعليمات الصحفيين والمراقبين المحليين

وطنا اليوم:نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية والدولية لتغطية العملية الانتخابية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار نهج التشاركية والشفافية مع شركاء العملية الانتخابية.
كما نشرت المستقلة للانتخاب، على موقعها الإلكتروني مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية.
ودعت الهيئة المؤسسات الإعلامية والصحفيين والمعنيين ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين والمعنيين لتقديم ملاحظاتهم على مسودة التعليمات الخاصة بالمراقبين المحليين، خلال أسبوعين من اليوم، عبر البريد الإلكتروني


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