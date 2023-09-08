الفيصلي يحذر جماهيره من العقوبات الآسيوية

وطنا اليوم:نشر النادي الفيصلي، الجمعة، تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن العقوبات المالية والإدارية، التي قد يتعرض لها أي فريق جراء تصرفات جماهيره.

وأشار الاتحاد الآسيوي، وفقا للتعليمات التي نشرها الفيصلي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إلى أن أقل عقوبة لأي مخالفة جماهيرية تبلغ 1000 دولار، بينما تبلغ أقصى عقوبة مليون دولار، مقرونة بالحرمان من المشاركة لمدة 5 سنوات.

وتصل عقوبة إشعال الشماريخ وأضواء الليزر في حدها الأقصى إلى 20 ألف دولار، فيما تبلغ عقوبة التدخين في مدرجات الملعب، أو أي مكان فيه، ورمي زجاجات الماء داخل الميدان، 5 آلاف دولار.

ويشارك الفيصلي، لأول مرة في تاريخه، في دوري أبطال آسيا بصفته بطلا للدوري المحلي.

وأوقعت القرعة الفيصلي في المجموعة الثانية، إلى جانب السد القطري وناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي.

ويستهل الفريق الأردني مشواره في البطولة باستضافة ناساف، يوم 18 أيلول الجاري على استاد عمان الدولي