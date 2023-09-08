بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

الفيصلي يحذر جماهيره من العقوبات الآسيوية

8 سبتمبر 2023
الفيصلي يحذر جماهيره من العقوبات الآسيوية

وطنا اليوم:نشر النادي الفيصلي، الجمعة، تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن العقوبات المالية والإدارية، التي قد يتعرض لها أي فريق جراء تصرفات جماهيره.
وأشار الاتحاد الآسيوي، وفقا للتعليمات التي نشرها الفيصلي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إلى أن أقل عقوبة لأي مخالفة جماهيرية تبلغ 1000 دولار، بينما تبلغ أقصى عقوبة مليون دولار، مقرونة بالحرمان من المشاركة لمدة 5 سنوات.
وتصل عقوبة إشعال الشماريخ وأضواء الليزر في حدها الأقصى إلى 20 ألف دولار، فيما تبلغ عقوبة التدخين في مدرجات الملعب، أو أي مكان فيه، ورمي زجاجات الماء داخل الميدان، 5 آلاف دولار.
ويشارك الفيصلي، لأول مرة في تاريخه، في دوري أبطال آسيا بصفته بطلا للدوري المحلي.
وأوقعت القرعة الفيصلي في المجموعة الثانية، إلى جانب السد القطري وناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي.
ويستهل الفريق الأردني مشواره في البطولة باستضافة ناساف، يوم 18 أيلول الجاري على استاد عمان الدولي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:33

ابوكركي في حديث لوطنا اليوم يوضح حول الزلزال الذي وقع في المغرب فجر السبت

09:24

09:21

حزب إرادة يدين محاولة الاحتلال الصهيوني فرض واقع جديد على المناهج في القدس المحتلة 

09:17

سفارة الأردن تدعو مواطنيها في المغرب بالتواصل معهم في حال طلب المساعدة

09:14

حر ورياح معتدلة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم وغدا

09:11

المغرب تعلن وفاة 296 شخصا جراء زلزال بقوة 7 ريختر

09:07

المرصد يسجل زلزال بقوة 7 ريختر جنوب غرب مراكش

09:04

960 خدمة حكومية مؤتمتة لنهاية شهر حزيران من العام الحالي

07:45

اقوى لحظات الرعب لحظة وقوع زلزال المغرب

07:33

فيديو / انهيار فنانات ومؤثرات في المغرب لحظة وقوع الزلزال

07:22

تفاصيل اللحظات الاولى لزلزال المغرب غياب الاعلام إشاعات وذهول

07:09

اكثر المناطق في المغرب التي تضررت من الزلزال

وفيات
وطنا اليوم تتقدم باحر التعازي للباشا خير الدين هاكوزوفيات الجمعة 8-9-2023وفاة الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الأردنيوفيات الخميس 7-9-2023