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الامانة تدعو للمشاركة في منصة عمان تستمع لرصد الاراء والتقييم للخدمات

8 سبتمبر 2023
الامانة تدعو للمشاركة في منصة عمان تستمع لرصد الاراء والتقييم للخدمات

وطنا اليوم:دعت أمانة عمان الكبرى، اليوم الجمعة، أهالي العاصمة عمان إلى المشاركة في منصة “عمان تستمع” وذلك بهدف التواصل معهم ورصد آرائهم وتقييمهم للخدمات والمرافق وجعلها تلبي احتياجاتهم.
وأشارت الأمانة في بيان لها الجمعة، إلى أن المنصة عبارة عن نافذة تشاركية لسكان مدينة عمّان تهدف للحصول على الآراء وتقييم الخدمات من خلال الإجابة على كافة الأسئلة بموضوعية عبر الرابط التالي:
https://shorturl.at/sDS18.


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