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الصفدي يبحث مع دبلوماسية أميركية القضية الفلسطينية والأزمة السورية

8 سبتمبر 2023
الصفدي يبحث مع دبلوماسية أميركية القضية الفلسطينية والأزمة السورية

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف.
وبحث الصفدي وليف سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكّدا الحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
كما بحثا عددا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، وقضية اللاجئين. وأكدا استمرار التعاون في جهود حل الأزمات الإقليمية


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