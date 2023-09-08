بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأردن يدين الهجومين الإرهابيين في مالي

8 سبتمبر 2023
الأردن يدين الهجومين الإرهابيين في مالي

وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الجمعة، الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا زورقا للركاب، وقاعدة للجيش شمالي جمهورية مالي الخميس، وأسفرا عن عدد من الضحايا والإصابات.
وأكدت الوزارة رفض وإدانة المملكة لأشكال العنف والإرهاب كافة، وتضامنها مع جمهورية مالي الصديقة، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:33

ابوكركي في حديث لوطنا اليوم يوضح حول الزلزال الذي وقع في المغرب فجر السبت

09:24

09:21

حزب إرادة يدين محاولة الاحتلال الصهيوني فرض واقع جديد على المناهج في القدس المحتلة 

09:17

سفارة الأردن تدعو مواطنيها في المغرب بالتواصل معهم في حال طلب المساعدة

09:14

حر ورياح معتدلة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم وغدا

09:11

المغرب تعلن وفاة 296 شخصا جراء زلزال بقوة 7 ريختر

09:07

المرصد يسجل زلزال بقوة 7 ريختر جنوب غرب مراكش

09:04

960 خدمة حكومية مؤتمتة لنهاية شهر حزيران من العام الحالي

07:45

اقوى لحظات الرعب لحظة وقوع زلزال المغرب

07:33

فيديو / انهيار فنانات ومؤثرات في المغرب لحظة وقوع الزلزال

07:22

تفاصيل اللحظات الاولى لزلزال المغرب غياب الاعلام إشاعات وذهول

07:09

اكثر المناطق في المغرب التي تضررت من الزلزال

وفيات
وطنا اليوم تتقدم باحر التعازي للباشا خير الدين هاكوزوفيات الجمعة 8-9-2023وفاة الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الأردنيوفيات الخميس 7-9-2023