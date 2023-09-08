الأردن يدين الهجومين الإرهابيين في مالي

وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الجمعة، الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا زورقا للركاب، وقاعدة للجيش شمالي جمهورية مالي الخميس، وأسفرا عن عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة رفض وإدانة المملكة لأشكال العنف والإرهاب كافة، وتضامنها مع جمهورية مالي الصديقة، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين