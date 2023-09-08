العقبة تسجل أعلى درجة حرارة في الأردن الجمعة

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، الجمعة، إن الأردنيين شعروا بالارتفاع في درجات الحرارة خاصة في مناطق الأغوار والعقبة والبادية، مقارنة بالأيام الماضية.

وأضاف آل خطاب، أن العقبة سجلت أعلى درجة حرارة عظمى عند الثالثة بعد الظهر، حيث وصلت إلى 45.2 درجة مئوية، في حين سجلت المرتفعات الشرقية في العاصمة عمّان 37.6 مئوية.

وأوضح أن المرتفعات الغربية من العاصمة سجلت 35 درجة مئوية، في الوقت الذي تشير فيه تحليلات الأرصاد الجوية إلى أن الكتلة التي أثرت الجمعة على البلاد، تبدأ بالابتعاد تدريجيا عن المملكة، ابتداء من السبت.

وأشار آل خطاب إلى أن درجات الحرارة تنخفض السبت قليلا، وتبدأ الانخفاض بشكل ملحوظ الأحد، لتصل أعلى درجة حرارة في العاصمة عمّان 30 درجة مئوية