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الحرارة في مطار عمّان المدني 37 درجة

منذ ساعتين
الحرارة في مطار عمّان المدني 37 درجة

وطنا اليوم:تعيش المملكة في هذه اللحظات تحت تأثير ذروة الكُتلة الحارة، حيث يُسجل مطار عمّان المدني شرق العاصمة عمّان درجات حرارة مرتفعة بغلت 37 درجة مئوية، وتسود أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وأقل حرارة فوق المُرتفعات الجبلية العالية، وشديدة الحرارة في البادية ومناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.
ويتراجع قليلاً تأثير الكتلة الهوائية الحارة نهار السبت، بحيث تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل طفيف و لكن تبقى الأجواء حارة نسبياً إلى حارة في أغلب المناطق.
ويطرأ الأحد، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل وتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
كما يطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


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