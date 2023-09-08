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هدم 8 عمارات قديمة في منطقة جبل الجوفة من أصل 29

منذ ساعتين
هدم 8 عمارات قديمة في منطقة جبل الجوفة من أصل 29

وطنا اليوم:ما تزال أمانة عمّان الكبرى مستمرة بهدم عدد من العمارات في منطقة جبل الجوفة وسط العاصمة عمان، حيث انهت هدم 8 عمارات من أصل 29 عمارة قديمة.
وقال مصدر الجمعة، إنّ عملية الهدم تأتي ضمن خطط أمانة عمّان لإخلاء المنطقة من المباني القديمة، وبناء على تقارير لجان السلامة العامة في أمانة عمّان، حيث تعتبرها “غير صالحة للسكن وتشكل خطورة على سكان المنطقة وقاطني العمارات”.
وأضاف أن الأمانة مستمرة في هدم أي عمارة أو منزل “قديم أو آيل للسقوط”، حيث إنّ الأمانة ستقوم بتطوير المنطقة التي يتم هدم العمارات فيها وتحويلها لحدائق ومواقف سيارات.
وبين المصدر نقلا عن سكان العمارات أنه تم تعويض 3 من أصحاب عمارات حتى الآن من أصل 29، مشيرا إلى أن 51 عائلة قالوا “التعويضات المالية مقابل هدم العمارة أو المنزل غير كافية ولا تلبي مطالبات عيش كريم في سكن جديد وغيرها”.
ولفت ، إلى أنه بعد الزيارات الميدانية للمنطقة تم التوصية بإزالة بعض العمارات في إطار السلامة العامة للمواطنين وسكان العمارات.
وأوضح أن بعض الأبنية مقامة على أساس غير هندسي وهناك مناهل وحفر امتصاصية وحفريات؛ بالإضافة إلى أن حركة التربة في المنطقة باتجاه منحدر منطقة الجوفة


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